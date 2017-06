La Seyne-sur-Mer: un enfant de 5 ans dans le coma après avoir été retrouvé inanimé dans la voiture familiale

La canicule s'est abattue sur la France depuis lundi 19. Et mercredi 21 était l'un des jours les plus chauds de la semaine. Des records de température ont été relevés. Dans le Sud-Est de la France, le mercure est monté jusqu'à 38 degrés. Les autorités ont multiplié les appels pour redoubler de vigilance auprès des personnes âgées et des jeunes enfants, qui sont les plus sensibles dans ce genre de situation.

Mais à la Seyne-sur-Mer, un enfant de cinq ans a été retrouvé mercredi inanimé dans la voiture familiale, qui était stationnée dans le jardin de sa maison, selon Var-Matin. Il a été hospitalisé à l'hôpital de la Timone, à Marseille, et placé dans un coma artificiel pour pouvoir être soigné. Il était toujours dans un état grave ce vendredi 23. Et les médecins qui s'occupent de lui se sont montrés particulièrement inquiets.

Selon les premiers éléments de l'enquête, menée par la police de la Seyne-sur-Mer avec l'aide de l'identité judiciaire, il se serait faufilé seul dans le véhicule, où régnait une chaleur très intense, et s'y serait retrouvé bloqué, sans doute à cause de la sécurité enfant en place sur les portières à l'arrière.

Selon Var-Matin, la mère a expliqué à la police qu'elle avait mis ses deux enfants à la sieste avant d'aller s'allonger de son côté. En se réveillant, son aîné de cinq ans avait disparu. Elle a fouillé toute la maison et le jardin avant de le retrouver inconscient dans la voiture vers 16h30.