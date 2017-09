Corbeil-Essonnes: quatre cambrioleurs agressent et séquestrent un couple de personnes âgées

Un couple de personnes âgées résidant à Corbeil-Essonnes a vécu une matinée de calvaire ce vendredi 1er septembre au matin. Le journal Le Parisien révèle que quatre cabrioleurs les ont agressés et séquestrés à leur domicile, "une jolie demeure en bordure de la Seine".

Les faits se sont déroulés vers 4h du matin. Alors qu'ils dormaient paisiblement, un couple, âgé de 80 ans et de 78 ans, a été réveillé par quatre cambrioleurs. Ces derniers, cagoulés, ont réussi à pénétrer dans la maison en fracturant une fenêtre de la demeure. Ils ont alors rejoint la chambre des propriétaires et les ont séquestré avant de faire main basse sur les objets de valeurs du couple, soit des bijoux dont la valeur n'a pas été divulgué et la somme de 600 euros en liquide que possédait les victimes.

"Ils étaient venus pour voler de l’argent. Ils ont secoué le couple avant de ceinturer l’homme", a fait savoir une source policière au journal. Une fois leur forfait accompli, les quatre malfaiteurs ont pris la fuite alors que leurs victimes ont immédiatement alerté la force de l'ordre.

Arrivées sur place, ces dernières ont procédé aux premières constatations et ont pris soin des deux personnes âgées. Malgré le choc, ces dernières n'ont heureusement pas été blessées et n'ont pas été hospitalisées.

Les policiers de la sûreté départementale se sont vus confier l'enquête pour tenter de retrouver les voleurs et leur butin. En 2015 en France, le ministère de l'Intérieur a recensé près de 255.000 cambriolages de résidences principales.