La fillette trouve par hasard une épée dans le lac où, selon la légende, Excalibur a été donnée au roi Arthur (photo)

La découverte n'est sans doute pas aussi historique qu'il n'y paraît, mais la coïncidence est plutôt troublante… Le site Mashable dévoile lundi 4 un fait divers pour le moins étrange: une petite fille âgée de seulement sept ans a trouvé dans un lac où elle se baignait… une épée.

Mais le plus troublant est à venir, le lac en question est en effet un lieu mythique: selon la légende arthurienne, c'est là que la Dame du lac a donné Excalibur au roi Arthur. A sa mort, le souverain la lui aurait rendue, par l'intermédiaire du chevalier Bédivère, du moins selon les récits qui sont fait de l'épisode.

C'est en effet dans ce pont d'eau situé dans les Cornouailles que la petite Matilda Jones se baignait lorsqu'elle aperçut une forme brillante au fond de l'eau et se décida à appeler son père. On imagine la surprise de l'enfant (et du reste de la famille…) lorsqu'une épée de 1m20 (soit la taille de l'enfant) fût sortie de l'eau.

Une petite fille a trouvé une épée exactement dans le lac où le roi Arthur avait jeté Excalibur https://t.co/yhVNZhb3gU pic.twitter.com/Ao2ena3HoG — Mashable FR (@MashableFR) 4 septembre 2017

La provenance de l'objet n'a pas encore été identifiée avec certitude, mais –n'en déplaise au mythe– la probabilité qu'elle ait un lien direct avec la légende arthurienne est à peu près nulle. La version la plus probable serait plus celle d'un accessoire de cinéma. D'autant que si l'objet est imposant, il n'a pas l'air très vieux non plus.

Détail amusant: le père explique justement qu'à l'occasion de la sortie familiale dans ce lac légendaire, il venait tout juste de raconter à sa petite fille les bases de la légende arthurienne. Quelques minutes après celle-ci sortait "son" Excalibur de l'eau... Une histoire légendaire en soi.