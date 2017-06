Corps découvert à Bordeaux: le compagnon a-t-il vraiment "mangé les yeux" de la victime?

La thèse du meurtre et de l'acte de cannibalisme semble fortement remise en cause dans l'enquête sur la mort d'une septuagénaire à Bordeaux, dont le compagnon avait pourtant déclaré avoir mangé les yeux.

Le corps de la victime de 79 ans avait été découvert mercredi 7 par les pompiers au volant d'une voiture garé dans l'allée, dénudé, atrocement mutilé, et notamment les yeux"manifestement énuclées", a précisé le parquet de Bordeaux.

Les secours avaient été alertés par le compagnon, qui aurait donc déclaré avoir mangé les yeux de la victime. Des propos qui sont toutefois à prendre avec beaucoup de précaution. En effet, l'homme était manifestement ivre au moment de son interpellation et tenait des propos incohérents. Il est d'ailleurs revenu sur ses déclarations.

Un revirement auquel les enquêteurs semblent avoir accordé un certain crédit puisque la garde à vue de l'individu qui apparaissait pourtant comme le principal suspect a été levée ce vendredi 9 au matin.

Par ailleurs, l'autopsie pratiquée jeudi n'a pas permis d'établir avec certitude les causes de la mort, selon le parquet, cité par Franceinfo. Il n'est donc pas permis d'affirmer que la septuagénaire a été assassinée. Une cause accidentelle demeure envisageable. Les examens n'ont pas non plus permis d'établir si les mutilations qu'a subi la dépouille, y compris la disparition des yeux, ont été commis par une intervention humaine ou par des animaux.

Le parquet doit ouvrir ce vendredi une information judiciaire pour rechercher des causes de la mort afin de pousser plus avant les études médico-légales.