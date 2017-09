Corse: un père de famille mort noyé en tentant de sauver sa petite fille de 4 ans

Il a risqué sa vie pour sauver son enfant, et a trouvé la mort dans l'accomplissement de ce geste héroïque. Un homme est en effet décédé lundi 11 dans la matinée alors qu'il essayait de secourir sa petite fille de 4 ans qui était emportée par une vague. L'enfant a réussi à s'en sortir.

Les faits se sont déroulés à Albitreccia (Corse-du-Sud) sur la plage d'Agosta. Un couple et ses deux enfants passaient un moment sur le sable lorsqu'une vague a happé les deux enfants et emporté la plus jeune. Le père et la mère se sont alors jetés à l'eau pour récupérer leur petite en danger de mort.

La deuxième fille du couple, qui a pu rester sur la terre ferme a alors alerté les secours. C'est un gendarme qui, dans l'urgence et en attendant les renforts, s'est alors jeté à l'eau à son tour, seul et muni de deux bouées pour sauver trois personnes. C'est en usant de toute ses forces, et apparemment épuisé par l'effort, qu'il est parvenu à ressortir de l'eau la petite fille et la mère. Mais le père restait malheureusement introuvable.

Ce n'est qu'à l'arrivée des pompiers-plongeurs que l'homme a pu être localisé et extrait des eaux. Il était malheureusement trop tard. Le père courageux est décédé à l'hôpital d'Ajaccio où il a été transféré. La petite fille, elle, a été prise en charge médicalement mais est aujourd'hui hors de danger. La mère et la fille aînée ont été hospitalisées en état de choc.