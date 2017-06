Corse: un suspect arrêté après le meurtre d'un touriste nordiste, agent du conseil régional à Lille

L'enquête est allée très vite. Un suspect a été arrêté dans l'affaire du meurtre d'un vacancier originaire du Pas-de-Calais, abattu jeudi 29 au matin à proximité du village de Feliceto en Haute-Corse au volant de sa voiture.

La victime a été blessée par balle dans sa voiture sous les yeux de son épouse et il est mort malgré l’intervention des pompiers qui ont pratiqué un massage cardiaque et lui ont prodigué des soins d’urgence pendant plusieurs minutes. Il s'appelait Antoine Goret et était infographiste pour le compte du conseil régional de la région des Hauts-de-France. Ce meurtre a entraîné un important déploiuement de force de l'ordre sur place pour une chasse à l'homme

Le meurtrier présumé, un berger de 30 ans souffrant de schizophrénie, a été interpellé dans la nuit dans le village de Feliceto où a eu lieu le drame. Au volant d'une automobile, il avait croisé un couple de touristes circulant en voiture dans ce village à quelques kilomètres de L'Ile-Rousse. Selon les premiers témoignages, notamment celui d’un villageois, le meurtrier a tiré sans qu’aucune altercation n’ait eu lieu, avait indiqué dans la soirée le procureur de la République de Bastia, Nicolas Bessone.

Par mesure de sécurité, les enfants de l'école du village ont été confinés dans l'établissement scolaire toute la journée de jeudi et l'école sera fermée ce vendredi 30 malgré l'arrestation d'un suspect. Bien que réduit, un dispositif de sécurité a été maintenu dans le village.