Corse: polémique sur un questionnaire destinées à des élèves, "est-ce que tu crois en Allah, Dieu, Yahvé?"

Des questions qui divisent. Un questionnaire a été élaboré dans le cadre d'une étude sur la diversité commandée par l'Assemblée de Corse dirigée par les nationalistes et destiné aux élèves du primaire et secondaire en Corse. Il fait polémique en sur l'île de Beauté en raison de la nature des questions posées aux enfants et aux adolescents, à partir de huit ans comme le révèle ce dimanche 19 Corse-Matin.

"Est-ce que tu portes une croix, une kippa, un voile?", "Pendant le Ramadan, manges-tu dans la journée?", "Est-ce que tu crois en: Allah, Dieu, Yahvé?", "Est-ce que ton père crois en: Allah, Dieu, Yahvé?", "Est-ce que ta mère crois en: Allah, Dieu, Yahvé?"… Telles sont les interrogations qui ont été posées aux élèves, dans le cadre de cet étude sur la diversité.

En plus de ces questions d'ordre religieux, on trouve des interrogations sur les voyages à l'étranger, sur le sentiment d'appartenance à la Corse, à la France ou le sentiment de sécurité et l'intégration.

"Nous sommes clairement en dehors des clous. En tant que fonctionnaires, il nous est absolument impossible de proposer à des enfants de répondre à ce type d'enquête", s'est emporté Fabien Mineo, secrétaire du syndicat enseignant SNUIPP dans les colonnes du quotidien.

"Je vais demander solennellement à la ministre de l'Education nationale d'interdire la diffusion de ce questionnaire dans les écoles de la République", a affirmé dans un communiqué François Tatti, le président (DVG) de l'agglomération de Bastia et conseiller territorial, qui s'est dit "profondément heurté par cette enquête".

Jean-Guy Talamoni, président indépendantiste de l’Assemblée de Corse, a justifié la démarche par la volonté de dresser "un état des lieux" à destination de la commission permanente "sur la diversité culturel et sa gestion". Et d'ajouter: "en s'appuyant sur les données démographiques et en sollicitant la contribution d'enseignants-chercheurs qui ont travaillé sur ces questions sensibles, une approche, quoiqu'empirique, est parfaitement envisageable".

Pas sûr que ces justifications suffisent à éteindre la polémique.