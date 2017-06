Coudekerque-Branche: un policier s'est suicidé avec son arme de service, il était père de famille

C'est un nouveau drame qui a touché la police française lundi 12 en milieu de journée. A Coudekerque-Branche, en périphérie sud de Dunkerque dans le Nord, un policier d'une cinquantaine d'années s'est suicidé avec son arme de service, en se tirant une balle dans le cœur, alors qu'il se trouvait dans les locaux du commissariat, selon une information du quotidien local Le Phare dunkerquois.

Ses collègues de travail ont rapidement alerté les secours dès qu'ils ont entendu le coup de feu mais à leur arrivée, malgré les tentatives pour le réanimer, le brigadier -qui travaillait à Dunkerque depuis de nombreuses années- était déjà mort. Il était père de trois enfants. La direction départementale de la sécurité publique va s'attacher dans les prochains jours à comprendre ce qui a mené cette homme à un geste si désespéré.

Selon la Voix du Nord, le sous-préfet Eric Etienne s'est rendu sur les lieux du drame car deux rues autour du commissariat ont été bouclées, alors qu'il était l'heure pour les élèves de l'école située non loin de là de revenir en classe après la pause déjeuner. Sa présence avait pour but de rassurer les parents d'élèves, qui ont dû emprunter un autre chemin. Mais aucune information sur la teneur de l'intervention des pompiers et de la police ne leur a été donnée pour éviter toute forme de panique et d'inquiétude.

Le suicide de ce policier est déjà le 19e depuis le début de l'année 2017. Le nombre de drame de ce type était de 34 sur tout 2016 et 45 en 2015.