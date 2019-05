Course mortelle: une jeune jockey décède après une chute de cheval

Le monde des courses hippiques est en deuil: une jockey qui avait été gravement blessée suite à un accident survenu dimanche lors d’une course est décédée lundi 27. C’est sa sœur qui a confirmé la nouvelle sur Facebook (voir ici).

Dimanche 26, lors d’une course se déroulant à l’hippodrome de Blain en Loire-Atlantique, trois cavaliers ont lourdement chuté au premier virage. Le cheval de l’un des concurrents en se relevant paniqué a percuté un autre destrier arrivant par l’arrière, comme le rapporte France bleu (voir ici). Sous le choc, la jockey, Romane Brizard, 21, ans est à son tour tombée et a été piétinée par les chevaux qui suivaient.

Victime d’un premier arrêt cardiaque, les pompiers sont parvenus dans un premier temps à la réanimer. Mais la malheureuse était en état de mort cérébrale dimanche soir. Elle s’est finalement éteinte le lendemain.

La jeune femme avait débuté sa carrière de jockey en 2016 comme le rapporte Le Parisien, et avait engrangé quatre victoires en courses.

La société France Galop, organisateur des compétitions a publié un communiqué présentant ses "sincères condoléances" à la famille de la jeune femme et assurant que "la sécurité des jockeys est un sujet constant de préoccupation pour France Galop qui, en lien permanent avec l'Association des Jockeys et tous les hippodromes de galop, est mobilisée pour réduire au maximum les risques en courses et tenter de réunir des conditions optimales de sécurité pour tous les acteurs des courses, hommes et chevaux".