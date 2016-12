Crash en mer Noire: deuil national en Russie, recherches et interrogations

Vladimir Poutine, le président russe a ordonné une journée de deuil national sur "l'ensemble du territoire de la Russie", ce lundi 26 décembre. Une journée qui fait suite au crash d'un avion militaire, unTupolev Tu-154, en mer Noire, dimanche 25 décembre, entraînant la mort de ses 92 passagers. L'avion a disparu des écrans radars à 02h27 GMT, après son décollage de l'aéroport de Sotchi sur les côtes de la mer Noire. Il se rendait à la base aérienne de Hmeimim en Syrie.

Parti de la région de Moscou, l'appareil avait fait escale à Sotchi pour se ravitailler. L'avion s'est écrasé 2 minutes 44 secondes après son décollage de la station balnéaire. A son bord se trouvait 8 membres d'équipage et 84 passagers dont 64 membres des célèbres Chœurs de l'Armée Rouge qui allaient célébrer le Nouvel An avec les troupes russes en Syrie.

Ce crash a suscité une forte émotion car l'Ensemble Alexandrov, connu sous le nom des Chœurs de l'Armée Rouge lors de ses tournées mondiales, est considéré comme une fierté nationale. Fondé en 1928 par Alexandre Alexandrov sous la direction du ministère de la Défense, les Chœurs ont survécu à l'effondrement du bloc soviétique. Destinés à l'origine à soutenir le moral des troupes, ils jouent aussi le rôle d'ambassadeurs culturels de la Russie. Leur répertoire inclut des tubes populaires russes comme Kalinka mais aussi des titres des Beatles. Des dizaines de personnes sont allées déposer des fleurs près de la salle de concert où se déroulent les répétitions de la troupe à Moscou.

Une importante opération de recherche est toujours en cours pour retrouver les débris et les boîtes noires de l'appareil. La zone a été élargie jusqu'à six kilomètres au large des côtes russes d'après le vice-ministre de la Défense, Pavel Popov. Plus de 3.500 personnes sont mobilisées dont plus de 150 plongeurs. De plus, 39 bateaux ainsi que cinq hélicoptères et des drones participent aux recherches. Les équipes ont à ce stade repêché 11 corps et plus de 150 fragments de l'avion selon un communiqué du porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

La cause du crash n'est toujours pas connue mais le ministre des Transports Maxime Sokolov qui dirige la commission spéciale mise en place à la suite du drame , a indiqué le 26 décembre que "les pistes privilégiées aujourd'hui n'incluent pas l'acte terroriste". Certains commentateurs mettent en avant l'ancienneté du modèle de l'avion. Selon le ministère de la Défense, l'appareil était exploité depuis 33 ans et comptait 6.689 heures de vol. Il avait été réparé pour la dernière fois en décembre 2014 et révisé en septembre dernier.

Le Tupolev-154, qui est semblable en apparence à un Boeing 727, a été l'un des avions les plus utilisés par les anciens pays du bloc de l'Est. Conçu à la fin des années 1960, sa production n'a cessé de diminuer depuis le milieu des années 1990. En 2013, le dernier appareil a été livré à l' armée russe. Depuis 2001, ce modèle a été impliqué dans huit accidents notamment celui provoquant la mort du président polonais Lech Kaczynski en avril 2010. L'ancienneté et l'entretien parfois négligé de ces appareils ont été mis en cause.