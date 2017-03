Créteil: un lycéen en garde à vue après avoir assené un coup de tête sur son proviseur

Son nez a été fracturé alors qu'il voulait sortir cet élément perturbateur de la classe, pour que le reste du cours se déroule normalement. Le proviseur du lycée Saint-Exupéry à Créteil, dans le Val-de-Marne, a été agressé ce mardi 21 au matin par un élève de Terminale STMG, âgé de 19 ans.

Il était environ 9h30 quand le jeune homme a commencé à gêner son professeur, qui a fait intervenir le proviseur. Ce dernier a reçu un violent coup de tête en plein visage et a dû être hospitalisé avec le nez cassé.

Alertés rapidement, les policiers sont intervenus dans la foulée pour arrêter ce lycéen et le placer en garde à vue. "Les équipes mobiles de sécurité sont intervenues immédiatement et le proviseur a été rapidement pris en charge par les pompiers et conduit à l’hôpital", a déclaré à la presse le rectorat.

Les camarades de classe ont été très choqués par la scène et une cellule médico-psychologique a été mise en place pour les soutenir, eux ainsi que les équipes encadrantes. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Créteil.

Cette affaire rappelle une autre qui a eu lieu le 7 mars, également dans le Val-de-Marne, mais à Limeil-Brévannes cette fois. Un adolescent de 14 ans, scolarisé au collège Daniel-Féry, avait ce jour-là frappé à trois reprises sa proviseure pour une simple réprimande. A la cantine, elle lui avait en effet rappelé qu'il devait effectuer une heure de colle, obtenue dans la matinée après avoir refusé de retirer sa capuche en cours.