Créteil: un quinquagénaire en scooter meurt après avoir été renversé par une voiture de police

Un terrible accident impliquant une voiture de police et un civil d'une cinquantaine d'années s'est produit à Créteil dans le Val-de-Marne, mercredi 14 en début de soirée. L'homme en scooter, était en train de rentrer chez lui en Seine-et-Marne quand il a été percuté par un véhicule appartenant au service de renseignement parisien (DRPP), et qui partait en intervention, selon une information dévoilée ce jeudi 15 par Le Parisien.

Le drame s'est produit non loin de l'hôpital Henri-Mondor. Les policiers venaient d'activer leurs avertisseurs sonores et lumineux pour signaler qu'une intervention était en cours quand ils sont entrés en collision avec le deux-roues du quinquagénaire.

Le service du traitement judiciaire des accidents a été chargé de l'enquête et devra déterminer si oui ou non il y a eu bavure (par définition une faute lourde ou erreur regrettable commise à l'occasion d'une opération policière ou militaire, ou conséquence fâcheuse d'une action).

Pour l'instant, la faute des policiers de cette équipe du service de renseignement parisien n'est pas établie.

Mais cette mort impliquant la police rappelle celle d'un jeune homme de 27 ans, à Toulouse, fin mai. Ce dernier avait été atteint par plusieurs balles au niveau de la tête et du thorax et était mort quelques heures plus tard. Mais les circonstances du drame étaient toutes autres puisque cela s'est passé lors d'une course-poursuite, alors que l'individu tentait d'échapper à un contrôle de la BAC. A noter que dans sa fuite, il avait percuté une voiture de police et avait blessé un de ses membres.