Dans le coma après une angine, elle se réveille amputée des quatre membres

Céline, une mère de famille âgée de 39 ans, a été hospitalisée en juillet dernier sur Auxerre suite à une angine. Son état s'est aggravé et elle a été plongée dans le coma. A son réveil, on l'avait amputée des jambes et des doigts aux deux mains. Aujourd'hui elle se bat pour avoir une vie des plus normales possibles et continuer de danser.