Violences suite à la victoire du PSG en ligne des Champions, les Lyonnais invités à rester chez eux

Les supporters parisiens ont fêté la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions. La liesse a donné lieu à des débordements sur les Champs-Elysées.

Les images de joie de milliers de supporters ont laissé la place aux vidéos de violence, avec notamment une scène de jeunes s’en prenant à un véhicule des forces de l’ordre.

Après la ferveur, des incidents ont effectivement éclaté vers minuit sur les Champs-Elysées, entraînant des interventions policières et les interpellations de 36 personnes, annoncées ce mercredi matin sur Twitter par le ministre de l’Intérieur.

Quelques minutes plus tard, la préfecture de police a renchéri, toujours sur Twitter, prévenant que « tous les moyens, notamment vidéo, seront mis en œuvre par les enquêteurs afin d’identifier et confondre les auteurs de dégradations et de violences commises à l’occasion de ces regroupements non autorisés ».

Masques ou pas masques

Liesse populaire, incidents, gaz lacrymogènes et interpellations, ces scènes n’ont cependant rien d’inhabituel. Ce qui crée l’émoi sur les réseaux sociaux, c’est aussi le fait que bon nombre de supporters n’étaient pas masqués, alors que justement les Champs-Elysées font partie des zones parisiennes où le port du masque est obligatoire en extérieur.

Pour autant, aucune amende à 135€ n’aurait été délivrée, une source policière indiquant au journal Le Parisien que « l’on est toujours en phase de prévention ».

Le match de Lyon télévisé

C’est pourtant bien le coronavirus qui a motivé la demande faite aux supporters lyonnais par la ministre des Sports Roxana Maracineanu sur les ondes de France Info : rester chez eux ou entre amis proches pour la demi-finale de l’OL face au Bayern Munich ce mercredi soir.



« Il faut éviter au maximum les rassemblements dans la rue »

Le match sera d’ailleurs exceptionnellement diffusé sur TF1 à 21 heures.

Si les Lyonnais signent l’exploit et rejoignent le PSG pour une finale franco-française, il paraît illusoire de penser qu’il n’y aura pas de scènes de liesse en ville. Pas de problème de port de masque obligatoire cependant, il n’y a pas une telle obligation à Lyon.

Rectifions, et disons plutôt pas encore. La Ville vient tout juste d’annoncer que le port du masque en extérieur deviendra obligatoire dans certains secteurs, dont le centre, à partir de samedi.