Des gilets jaunes de Bruxelles reversent et incendient des véhicules de police (vidéo)

Il s'agit du premier rassemblement de gilets jaunes dans la capitale belge. Plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés dans les rues de Bruxelles ce vendredi 30, ils s'opposent comme en France à la hausse des prix des carburants. Si au départ la marche était pacifique, elle a rapidement dégénéré.

La police antiémeute du royaume et les manifestants s'affrontent depuis le début de l'après-midi. "Des pétards et des fumigènes ont été lancés sur les forces de police ainsi que d'autres projectiles comme des boules de billard. Des poteaux ont aussi été arrachés par les manifestants", a expliqué le journal belge La Libre Belgique sur son site internet.

Rue de la loi, une artère importante de la capitale belge, les choses ont complètement dégénéré quand des manifestants violents se sont attaqués à des véhicules de police stationnés. Un des "combi" a été reversé tandis que l'autre a été incendié par un jet de fumigène à l'intérieur de l'habitacle. Les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau pour disperser les émeutiers.

#Bruxelles - 2 véhicules de police attaqués par plusieurs manifestants. Grosse tensions en cours. pic.twitter.com/otDMpWuEeL — Remy Buisine (@RemyBuisine) 30 novembre 2018

La porte-parole de la police, Ilse Van De Keere, a précisé qu’une soixantaine de personnes ont été interpellées parce qu'elles transportaient des objets interdits, notamment des cutters, des fumigènes ou des bombes lacrymogènes

En Wallonie, les Gilets jaunes ont plusieurs fois été débordés par des casseurs la semaine dernière et la police a procédé à des arrestations par dizaines. Lancé il y a deux semaines en France pour protester contre la baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation de la fiscalité sur les carburants, le mouvement des "gilets jaunes" avait essaimé en Wallonie, mais pas encore en Flandre, ni dans la capitale. Il s'agit de la première manifestation appelée à Bruxelles, via les réseaux sociaux, sans meneur revendiqué.

En France, le ministre de l'Intérieur a annoncé jeudi 29 que les Champs-Élysées, où veulent manifester de nouveau les Gilets jaunes samedi, une semaine après des débordements sur cette avenue, seraient fermés à la circulation et ouverts "aux piétons", mais après "contrôles d'identité".