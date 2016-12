Des inscriptions antisémites et racistes découvertes sur une école maternelle à Montreuil

"Juden verboten" (juifs interdits), "sales Juifs et Roms", ce sont les inscriptions racistes et antisémites qui ont été retrouvées sur le portail, la boîte aux lettres et le panneau d'affichage de l'école maternelle publique Anne Frank de Montreuil (Seine-Saint-Denis) dimanche 25 décembre. Les inscriptions, tracées au feutre noir, étaient accompagnées d'étoiles de David, symboles du judaïsme, et de croix gammées, symbole utilisé par le régime nazi. Gaylord Le Chequer, le maire adjoint de Montreuil (Front de gauche), a posté sur son compte Twitter des images des dégradations qui ont touché "l'école de la République".

Montreuil : Nous condamnons actes et inscriptions racistes antisémites vus sur les murs de notre école de la République; l'école Anne Franck pic.twitter.com/g24L8oS9LJ — Gaylord LE CHEQUER (@glechequer) 25 décembre 2016

Probablement réalisées durant la nuit du réveillon, elles ont été découvertes vers 16h par des agents municipaux qui ont prévenu la police. Le commissaire s'est rendu sur place pour constater les faits qui ont eu lieu dans un secteur non surveillé par des caméras. L'école, située rue Colbert dans un quartier pavillonnaire, a été visée à cause de son nom qui évoque une enfant juive morte en déportation lors de la Seconde Guerre mondiale

Le maire Patrice Bessac de Montreuil, un élu du Parti communiste français (PCF) a condamné "avec la plus grande fermeté" les inscriptions. La ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem a également réagi sur Twitter dénonçant des "abjectes inscriptions antisémites et racistes sur les murs de l'école Anne Frank de Montreuil. Cet acte ne restera pas impuni."

Abjectes inscriptions antisémites et racistes sur les murs de l'école Anne Frank de Montreuil. Cet acte ne restera pas impuni. — Najat Belkacem (@najatvb) 25 décembre 2016

La mairie a annoncé son intention de porter plainte pour "montrer sa détermination" à ne pas laisser passer de tels agissements. Lundi 26 décembre les tags seront effacés "à la première heure" selon la ville. L’enquête a été confiée au commissariat de Montreuil.