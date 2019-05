Des militants antispécistes interpellés après une opération dans les élevages

Un "coup de filet" a eu lieu mardi dans le milieu des militants antispécistes avec une douzaine d'interpellations. Plusieurs des personnes arrêtées sont membres de l'association "Boucherie Abolition", mouvement qui cherche notamment à "renverser le système fasciste humaniste qui «nesclavagise» les autres animaux".

Ce groupe s'était notamment illustré en avril dernier lors d'une opération coup de poing menée dans plusieurs exploitations agricoles dans l'Eure, l'Orne et l'Eure-et-Loir. "Les militants avaient «libéré» des poules, des dindes et des truies. Une opération menée à visage découvert et filmée par leurs soins, avant d'être diffusée sur les réseaux sociaux", rappelle Franceinfo qui révèle l'information. "L’armée de libération sort des camps pour nous aider à abolir leur esclavage", avaient alors tweeté l'association en légende d'une photo montrant les cochons visés par l'opération.

Le parquet d'Evreux avait ouvert une enquête pour "vol aggravé", "dégradation en réunion", "violation de domicile" et "entrave à la liberté du travail". Les militants ayant agi à visage découvert, il semble probable que ces interpellations soient liés à cette opération, même si cela n'avait pas encore été officiellement confirmé ce mercredi matin.

Les faits reprochés sont punissables de peines de prison pouvant pour les plus graves aller jusqu'à cinq ans et 75.000 euros d'amende.

Alors que les mouvements vegans ou antispécistes se développent depuis plusieurs années, certains groupes ont décidé de miser sur des actions spectaculaires et parfois illégales pour se faire entendre.