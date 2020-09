Des rappeurs accusés d’agressions sexuelles, la chanteuse Angèle dans la tempête

Après Moha La Squale dimanche, Roméo Elvis, le frère d’Angèle, fait l’objet d’accusations d’agression sexuelle. La chanteuse belge est prise à partie sur les réseaux sociaux.

« Balance ton frère », c’est en substance ce que lui demandent de nombreux internautes à l’interprète de « Balance ton quoi ».

Mardi, une jeune femme a en effet accusé Roméo Elvis sur Instagram, indiquant qu’il l’a « agressée sexuellement » et joignant à son message une capture d’écran d’un message du rappeur. Celui-ci dit s’excuser et « n’avoir aucune explication ».

En tête des tendances

Logiquement, c’est à la police et à la justice de prendre l’affaire en mains, mais la twittosphère en a manifestement décidé autrement.

Angèle se retrouve en tête des tendances France, tandis que, comme le fait à juste titre remarquer Minute Simone, une « féministe optimiste », « Roméo Elvis a carrément disparu des radars ».

Ce qui attire l’attention des internautes, et justifient selon certains la prise à partie d’Angèle, c’est aussi un post Instagram publié lundi par la chanteuse connue pour son engagement féministe (et retiré depuis) :

« Juste une petite mise au point pour les partisans fervents de la présomption d’innocence : elle serait légitime dans un système où la justice ferait son travail, prendrait les plaintes des victimes et où le patriarcat n’existerait pas. Est-ce que c’est le cas ? »

Plaintes contre Moha La Squale

Angèle faisait peut-être référence à une autre affaire : dimanche, l’ancienne compagne du rappeur Moha La Squale et deux autres jeunes femmes ont accusé celui-ci de viols, de violences et de séquestration.

Elles ont déposé plainte lundi soir à Paris contre le rappeur de Créteil et une enquête a été ouverte.

Sous le hashtag #balancetonrappeur, les accusations avaient auparavant été largement relayées sur les réseaux, et l’une des premières à les partager avait été Lena Simonne (330 000 abonnés sur Instagram).

Or la jeune mannequin et influenceuse n’est autre que la compagne de… Roméo Elvis. A son sujet, le rappeur et frère d’Angèle a écrit à sa victime présumée : « J’ai vraiment honte et j’ai vraiment pas envie que ma copine apprenne ce truc ».

Elle reste pour l’heure silencieuse, tout comme Angèle.