Deux frères arrêtés pour le meurtre du lac d’Esparron en avouent un second

Le corps avait été découvert samedi 18 février, et un deuxième est toujours recherché. Mais les auteurs présumés de ces meurtres ont quant à eux passé leur première nuit en prison entre jeudi 9 et ce vendredi 10, en attendant la suite des investigations.

Deux frères âgés de 22 et 24 ans ont en effet été mis en examen jeudi 9 et placés en détention provisoire dans l'affaire du cadavre découvert au bord du lac d’Esparron (Alpes-de-Haute-Provence). Mais, plus surprenant, les deux hommes ont également avoué avoir tué le voisin et ami de la victime.

Le cadavre avait été découvert pieds et poings liés à proximité des communes de Gréoux-les-Bains et d'Esparron-le-Verdon (dans les fameuses gorges du même nom), enveloppé dans un drap blanc et caché dans un secteur difficile d'accès. Les gendarmes étaient remontés jusqu'aux deux hommes sans grandes difficultés. En effet, ils avaient utilisé la carte bleue de la victime, comme en témoignent des images de vidéosurveillance.

Durant leur audition, les deux hommes ont en effet avoué avoir agi pour des motifs alliant vengeance et appât du gain. Ils soupçonnaient les deux victimes d'être à l'origine d'un cambriolage au cours duquel seules quelques "broutilles" -selon leur propre mot- auraient été dérobées.

Ils auraient alors décidé de se faire justice eux-mêmes en séquestrant les deux hommes, extorquant leurs cartes et codes par un "déchaînement de violence", a fait savoir le procureur de la République.

Originaires de la région et familiers des gorges du Verdon, les deux hommes y ont ensuite emmené les corps. Le second n'avait toujours pas été retrouvé ce vendredi 10. Interpellés mardi 7, les deux hommes ont été mise en examen pour "enlèvements et séquestrations suivis de mort".