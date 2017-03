Deux morts dans l'accident de la route impliquant Jennifer

Légèrement blessée au cours d'un accident de la route qui a fait deux morts dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6, Jenifer a rompu le silence et adressé un message de soutien aux victimes et à leur famille.

L'accident est survenu vers 3h lundi matin, alors que la chanteuse revenait vers Paris de Bruxelles où elle s'était produite en concert à l'occasion du Bel'Zik Festival. Selon les premiers éléments, son minibus aurait percuté une voiture à l'arrêt sur l'autoroute A1, à hauteur de Senlis (Oise). Cette berline se serait trouvée tous feux éteints sur la voie de droite.

La passagère qui était à l'arrière du véhicule n'a pas survécu. Agée de 23 ans, elle est décédée avant l'arrivée des secours. Les deux hommes qui se trouvaient à l'avant de la Citroën C2 ont été gravement blessés et hospitalisés. L'un d'entre eux est dans un état grave, selon Le Parisien. Le second, Youcef Touati, 26 ans, ancien footballeur professionnel passé par le Red Star et Chambly, est décédé lundi des suites de ses blessures.

Les six personnes qui se trouvaient dans le minibus de la chanteuse n'ont quant à eux été victimes que de blessures légères. Jennifer a été touchée au tibia mais s'en tire avec quelques points de suture. Tous en revanche auraient été très choqués.

La jeune femme est sortie du silence lundi et a adressé via son compte Twitter un message de condoléance et de soutien aux victimes et à leurs familles.

Nous avons eu une chance inouïe. Toutes mes pensées, nos pensées vont aux victimes et à leur famille. — Jenifer (@JeniferOfficiel) 6 mars 2017

Message auquel a notamment répondu Michel Ponnareff qui lui a souhaité un bon rétablissement "physique et moral".

@JeniferOfficielTous mes vœux de rétablissement physique et moral à la suite de ce terrible accident.@MICHELPOLNAREFF — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) 6 mars 2017

Selon Gala, son état de ne devrait pas remettre en cause la reprise de la tournée de Jenifer le 13 mars prochain.