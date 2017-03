Dijon: disparition inquiétante d'un étudiant, la police lance un avis de recherche

Ils n'ont aucune nouvelle. Porté disparu depuis le lundi 6 mars, Matthieu Barberis n'a toujours pas donné signe de vie. Agé de 18 ans et originaire de l'Yonne, cet étudiant en licence d’anglais à l’université de Dijon (Côte-d'Or), n'est jamais rentré à son domicile depuis qu'il en est parti ce jour-là. Selon l'Etat Major de la Direction départementale de la sécurité publique de Côte-d'Or (DDSP 21), ce ne serait pas "dans ses habitudes". Face à cette disparition, jugée très inquiétante, la police a lancé un appel à témoins.

Selon sa description, le jeune homme est de corpulence mince, mesure 1,85 mètres et a les yeux bleus. Il chausse du 43 et a les cheveux pratiquement rasés. Alors pour aider les enquêteurs à le retrouver, toute personne pensant avoir vu Matthieu Barberis ou disposant d’informations le concernant est invitée à contacter l’hôtel de police de Dijon au 03 80 44 56 16.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines qu'une disparition de la sorte inquiète les autorités. Le 6 février dernier, Gwendoline Lecerf, une jeune fille de 17 ans, n'avait elle aussi plus donné signe de vie. Un appel à témoins et un avis de recherche avaient alors été lancés pour tenter de retrouver l'adolescente qui avait pris sur elle quelques affaires (maquillage, argent et carte de transports).

Au grand soulagement de sa famille, elle était rentrée à son domicile, à Armentières dans le Nord, plus d'une semaine après sa disparition. Selon son beau-père, elle serait allée à Maubeuge, à une centaine de kilomètres de chez elle, avec son petit ami de 38 ans.