Discriminations au travail: 30% des personnes LGBT concernées

Le monde du travail est parfois féroce et les relations entre collègues peuvent se révéler compliquées. Dans certains cas, il est donc difficile de trouver sa place et de se sentir accepté. Selon une enquête de l'Ifop, dont les premiers résultats ont été rapportés ce jeudi 14 par le site France Info, près de 89% des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles, ainsi que 72% des personnes transgenres se sont dit "bien intégrées" dans leur travail.

En revanche, parmi ces mêmes personnes interrogées, 30% ont expliqué avoir déjà constaté des discriminations à l’égard des membres de la communauté LGBT au sein-même de l’entreprise.

Cette enquête, réalisée en collaboration avec l'association Autre Cercle, met en lumière les principales discriminations dont ils ont déjà été victimes. Et ce sont les moqueries qui tiennent la première place de ce classement. En effet, ils sont 60% à avoir déjà subi des railleries au sein de leur entreprise. Les personnes LGBT ont également expliqué, pour 31% d'entre eux, avoir déjà été mis à l'écart par leurs collègues tandis qu'ils sont 29% à avoir remarqué une "inégalité dans le déroulement de leur carrière".

Autre enseignement de l'enquête: la difficulté de révéler son orientation sexuelle. Ainsi, de nombreuses personnes préfèrent rester "invisibles" et ne pas fait leur coming-out publiquement, devant leurs collègues. Au total, 73% d'entre elles évitent de parler de leur vie privée et 14% se font passer pour des hétérosexuelles. Et se sont les femmes qui auraient le plus de difficultés à parler de ce sujet au travail.

A lire aussi - Etats-Unis: décès de Edith Windsor, militante LGBT historique

Pour rappel, l'intégralité des résultats de cette enquête sera dévoilée ce jeudi soir par l’Institut français d’opinion publique.