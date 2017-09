Disneyland: le petit Noah, 3 ans, voulait être "Princesse pour un jour", mais le parc avait refusé car c'est un garçon (vidéo)

Est-ce qu'un petit garçon de 3 ans peut vivre son rêve et devenir un princesse pour un jour comme il rêve tant? Disneyland Paris a présenté ses excuses cette semaine à une mère britannique, qui s'était indignée que son petit garçon de trois ans, Noah, se soit vu refuser la participation à une activité "Princesse d'un jour" organisée par le parc, rapporte le site français de Mashable.

En effet, le petit Noah, 3 ans, adore les princesses Disney et particulièrement Elsa, la Reine des neiges. Pour lui faire plaisir, sa mère a décidé de l'emmener depuis le sud-ouest de l'Angleterre où il réside au parc d'attraction francilien pour qu'il réalise l'activité "Princesse d'un jour. Cette dernière propose aux enfants d'être coiffés, maquillés et déguisés en princesse, puis pris en photo pour garder un souvenir de la journée.

Simplement tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, le parc a opposé un fin de non-recevoir à la mère de famille. "Chère Madame McLean, merci pour votre email et l'intérêt porté à Disneyland Paris. Pour le moment, il n'est pas possible de réserver +Princesse d'un jour+ pour un garçon", expliquait le mail du parc.

Noah, aged three, was told he could not be a 'princess for a day' at Disneyland Paris - because he is not a girl https://t.co/09vtdLM985 pic.twitter.com/jC1DtnVqQK

— ITV News (@itvnews) 30 août 2017