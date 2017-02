Disparition dans le Nord: Gwendoline est rentrée chez elle, soulagement pour la famille

Plus de peur que de mal. Disparue du domicile familial depuis plus d'une semaine, Gwendoline, une jeune fille de 17 ans, vient de rentrer chez elle, à Armentières dans le Nord. Un gros soulagement pour ses proches qui avaient placardé de nombreuses affiches sur les murs et alerté les médias ces derniers jours pour tenter de la retrouver. "Je suis soulagé, j'ai du mal à le croire, je l'ai prise très fort dans mes bras", a raconté son beau-père, cité par la chaîne de télévision France 3. Et d'ajouter: "je remercie tous ceux qui m'ont aidé à la rechercher, la police, mes amis…". D'après ses dires, elle serait allée à Maubeuge, à une centaine de kilomètres de chez elle, avec son petit ami de 38 ans.

L'adolescente n'avait plus donné signe de vie depuis le 6 février. Selon sa mère, elle avait pris quelques affaires, du maquillage, un peu d’argent et sa carte de transports. Quant à son téléphone portable, il avait été retrouvé sur son lit le jour de sa disparition. Elle avait également expliqué, au micro de LCI, s'être disputée avec elle quelques jours plus tôt: "je lui avais demandé de m'expliquer ses absences répétées en cours la semaine du 30 janvier. Ca l'a énervé. Elle m'a dit qu'elle allait bientôt avoir 18 ans, qu'elle en avait marre de la maison, qu'elle voulait partir avec son copain, avec sa marraine, avec son pote en vacances en Espagne".

La jeune fille, qui avait fait l'objet d'un avis de recherche et d'un appel à témoins, est actuellement auditionnée par la police, au commissariat d'Armentières. Une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte par le parquet de Lille, et confiée au commissariat d’Armentières.