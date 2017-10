Disparition de Maëlys: de nouveaux plans d'eau proches du domicile de Nordahl L. sont sondés pour retrouver l'enfant

Y a-t-il un lien entre ces faits nouveaux dans l'enquête et l'échange entre Nordahl Lelandais et sa mère au parloir de la prison de Saint-Quentin-Fallavier mercredi 4? Ce jeudi 5 en effet, des recherches pour retrouver la petite Maëlys de Araujo (qui a neuf ans aujourd'hui) sont en cours sur trois plans d'eau de la commune de Belmont-Tramonet, située en Savoie et limitrophe de Domessin où réside le principal suspect. Les lieux sont à quelques minutes en voiture de la salle polyvalente de Pont-de-Beauvoisin (Isère) où la fillette s'est volatilisée dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août, en marge d'une fête de mariage.

Or, la veille, Christiane Lelandais, la mère de l'ancien militaire a pu échanger avec son fils placé en détention provisoire depuis sa mise en examen le 3 septembre suite à la découverte d'une trace ADN de l'enfant dans son Audi A3. A la suite de la conférence de presse du 28 septembre lors de laquelle Joachim et Jennifer de Araujo, les parents de l'enfant, ont appelé Nordahl Lelandais à "réveler tout ce qu'il sait", la mère du suspect avait pris la parole. "Dès que je pourrai aller voir mon fils en prison, je vais lui parler et lui dire +Si tu as vu quelque chose, il faut le dire+. Et s’il me lâche quelque chose, j’en ferai part, c’est sûr" assurait-elle. C'est maintenant chose faite.

De plus, le parquet de Grenoble avait annoncé mi-septembre l'arrêt des recherches massives dans les plans d'eau et les zones en relief de la région, qui avaient amené les enquêteurs à fouiller l'ensemble des fonds du lac d'Aiguebelette, le septième plus grand lac naturel de France. Sans résultat. Les enquêteurs suspendaient ces fouilles tant que de nouveaux éléments n'orienteraient pas l'investigation vers un lieu précis. Nordahl a-t-il évoqué à sa mère être passé à Belmont-Tramonet? Impossible de le certifier, cette dernière n'ayant rien confirmé sur une éventuelle confidence de son fils, qui clame toujours qu'il n'est pas impliqué (et qui reste d'ailleurs présumé innocent).

Les autorités assurent, elles, qu'il n'y a aucun lien entre les deux."Ces nouvelles recherches ne sont pas faites sur la base d'éléments nouveaux" tient à faire savoir une source à France Bleu en précisant que les fouilles nouvelles ne datent pas de ce jeudi."Tous les jours, il y a quelque chose, comme un ratissage. C'est juste que ce n'est pas toujours visible du grand public ou des journalistes". Ratissage certes, mais rien cependant qui ne ressemblait à une opération aussi complexe que la fouille d'un point d'eau depuis au moins trois semaines. L'opération devrait s'achever dans la soirée.