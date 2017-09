Disparition de Maëlys: la fillette toujours introuvable après 16 jours de recherche, l'enquête se focalise sur le lac d'Aiguebelette

Maëlys, 9 ans, a maintenant disparu depuis 16 jours à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Et même si les incohérences dans les déclarations de Nordahl Lelandais se sont accumulées, l'homme continue de clamer son innocence.

Les recherches s'orientent toujours sur le lac d'Aiguebelette en Savoie, à une dizaine de kilomètres de Domessin où réside le principal suspect. Les enquêteurs ont fait venir de Suisse et d'Alsace deux sonars affichant des performances techniques élevées pour appuyer le travail des plongeurs qui ne peuvent pas aller au-delà d'une trentaine de mètres de profondeur. Or, le lac d'Aiguebelette, septième plus grand plan d'eau de France, peut descendre jusqu'à 70 mètres. Les enquêteurs se penchent sur ce lieu en particulier car le principal suspect (qui reste présumé innocent) a ses habitudes sur place, sa famille possédant notamment un petit bateau. Les enquêteurs continuent aussi de fouiller les berges du lac.

Les investigations n'ont pour l'instant rien donné, mais l'acharnement des enquêteurs à vouloir rechercher l'enfant dans un plan d'eau ne laisse guère d'espoir, du moins dans le scénario envisagé par les investigations, de retrouver Maëlys vivante. C'est donc bien pour retrouver un corps et non une enfant saine et sauve que les moyens se focalisent.

Nordahl Lelandais, qui est incarcéré à la Maison d'arrêt de Grenoble-Varces depuis sa mise en examen, nie toujours avoir enlevé la petite fille. Un faisceau de suspicions pèse cependant sur lui: il a nié que l'enfant était monté dans a voiture avant de reconnaître l'inverse lorsqu'une trace ADN a été trouvée, un short qu'il portait ce soir-là demeure introuvable, sa voiture a été lavée avec une minutie inhabituelle, et il s'est absenté durant un créneau horaire correspondant à la disparition de Maëlys. Cependant, aucune preuve accablante et irréfutable ne vient alimenter les charges pesant contre cet homme de 34 ans, ancien militaire habitant chez ses parents et connu de la police pour des délits mineurs en lien avec des stupéfiants.