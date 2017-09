Disparition de Maëlys: Nordahl L. a passé plus de 2 heures à nettoyer sa voiture après l'enlèvement

Disparition de Maëlys - Une seule trace ADN de la petite Maëlys de Araujo a été découverte dans la voiture du principal suspect, Nordahl Lelandais, toujours en détention provisoire ce jeudi 28. Celui-ci a en effet reconnu avoir nettoyé son Audi A3 dans une station de lavage quelques heures seulement après la disparition de l'enfant, le 27 août.

Les enquêteurs ont pu y voir un moyen de détruire des preuves, lui affirme qu'il comptait bientôt revendre son véhicule. Ce moment a été immortalisé par plusieurs caméras de surveillance, a révélé mercredi 27 Le Parisien qui a pu consulter les images.

Et elles montrent que Nordahl Lelandais a apporté un soin extrême à la propreté de son véhicule. En effet, le nettoyage aurait duré 2h17 très précisément. Un temps considérable pour nettoyer une voiture que le trentenaire aurait employé notamment à sortir et aspirer un par un les tapis de sol, allant jusqu'à extraire le siège avant du véhicule. Il aurait pris 41 minutes rien que pour cette opération.

Il aurait par ailleurs nettoyé l'habitacle et le coffre avec un produit d'ordinaire utilisé pour les jantes et donc particulièrement puissant, dont l'odeur peut d'ailleurs désorienter les chiens policiers. Le quotidien relève également "la patience de Nordhal Lelandais à astiquer méthodiquement les poignées intérieures et extérieures de la porte côté passager".

Dans une affaire où les éléments matériels semblent assez peu nombreux et ou aucun n'apparaît à lui seul suffisant, le fait que ce véhicule ait été lavé avec autant de soin complique le travail des enquêteurs. Ils ont été jusqu'à analyser les eaux usées de la station de lavage en espérant y découvrir des traces du passage de l'enfant.