Disparition de Maëlys: Nordahl L. a nettoyé sa voiture à l'extrême, les chiens policiers en ont été intoxiqués

Un produit trop puissant pour leur flair. Selon une information rapportée par Le Parisien, les deux bergers malinois, sollicités pour fouiller la voiture du principal suspect de l'affaire Maëlys, sont tombés malades peu après leur intervention. Empoisonnés par le puissant détergent utilisé par Nordahl Lelandais pour récurer l'habitacle de son véhicule, ils ont été pris de vomissements.

Appartenant au service central d’identité judiciaire d’Ecully (Rhône), les deux chiens avaient été appelés en renfort pour déterminer, grâce à leur odorat, si la fillette était montée ou pas dans la voiture du suspect. Et certains éléments laissaient croire que c'était bel et bien le cas. En effet, au lendemain la disparition de l'enfant, Nordahl Lelandais a nettoyé son Audi A3 dans une station de lavage, une information confirmée par le principal intéressé qui a en revanche affirmé qu'il voulait simplement la rendre belle pour la revendre par la suite. Cependant, lorsqu'une trace a été trouvée dans l'habitacle, le suspect a admis la présence de la petite fille, mais seulement un bref instant, cette dernière voulant vérifier la présence de chiens dans le véhicule.

Mais les images tirées des caméras de surveillance sont plus que suspectes. Consultées par Le Parisien, elles montrent qu'il a apporté un soin extrême à la propreté de son véhicule. En effet, le nettoyage aurait duré 2h17 très précisément. Il aurait par ailleurs nettoyé l'habitacle et le coffre avec un produit d'ordinaire utilisé pour les jantes et donc particulièrement puissant, dont l'odeur peut d'ailleurs désorienter les chiens policiers. De plus, il aurait pris du temps pour astiquer méthodiquement les poignées intérieures et extérieures de la porte côté passager.

Pour rappel, la petite Maëlys est toujours introuvable après plus d'un mois de recherches. Depuis sa disparition, dans la nuit du 26 au 27 août dernier lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère), Nordahl Lelandais a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration" et écroué le 3 septembre. Il est le principal suspect de cette affaire.

Discrets jusqu'à présent, les parents de la victime se sont décidés à prendre publiquement la parole jeudi 28 au soir lors d'une conférence de presse à Lyon. A cette occasion, ils ont lancé un appel au suspect, lui demandant de "révéler ce qu'il sait". Quelques mots qui ont visiblement touché la mère de Nordahl Lelandais qui a assuré qu'elle lui parlera dès qu'elle pourra le voir en prison et qu'elle ne le protégerait pas en cas d'aveux