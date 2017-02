Disparition d'Orvault: vers une nouvelle affaire Dupont de Ligonnès?

Même en excluant la proximité géographique, la ressemblance entre les deux affaires est troublante. Et la distance entre les deux maisons n'est que de quelques kilomètres. La disparition mystérieuse des quatre membres de la famille Troadec, dont on est sans nouvelle depuis le 16 février, n'est pas sans rappeler l'un des plus grands mystères judiciaires de ces dernières années: l'affaire Dupont de Ligonnès.

Là aussi la famille avait subitement disparu sans laisser de traces, jusqu'à ce que les corps de la femme, des quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnès, âgés de 13 à 20 ans, et même de ses deux chiens soient découverts, enterrés sous la terrasse de la propriété du centre ville de Nantes.

Aucun corps n'a été retrouvé rue d'Auteuil à Orvault, dans la maison des Troadec. Mais des traces de sang, parfois maladroitement essuyées, ont été découvertes sur place et une enquête a été ouverte pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations" a été ouverte. C'est également de telles traces, retrouvées dans la cuisine de la famille Dupont de Ligonnès, qui avaient lancé l'enquête en 2011.

Là aussi, les soupçons semblent se porter sur un drame familial, sans que les auteurs présumés aient encore pu être retrouvés. De loin principal suspect du meurtre de sa famille, Xavier Dupont de Ligonnès est introuvable depuis le 15 avril 2011. Il avait été filmé par une caméra de surveillance alors qu'il quittait son hôtel de Roquebrune-sur-Argens, laissant son véhicule sur place.

Si les enquêteurs n'en sont pas encore à désigner un suspect dans l'affaire des disparus d'Orvault, il semblerait qu'ils s'intéressent à la personnalité troublée du fils. Le père aurait également connu des troubles dépressifs. La voiture du jeune homme de 21 ans a disparu, et son portable aurait été le dernier des quatre a être désactivé.

Des troublantes ressemblances donc, mais aussi des différences. Par exemple, Xavier Dupont-de-Ligonnès avait prévenu ses proches que sa famille allait bientôt partir en voyage, ce qui avait rendu leur absence moins surprenante et accrédite encore la thèse d'un crime prémédité. En revanche, la famille Troadec semble s'être volatilisée. "C'est comme si la maison s'était arrêtée de vivre à un instant T", a déclaré dimanche à Presse Océan le procureur de Nantes.