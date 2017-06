Mort du journaliste grand reporter Hervé Ghesquière

Né à Lille en 1963, le grand reporter Hervé Ghesquière est décédé ce mercredi 14 des suites d'une grave maladie. Il était âgé de 54 ans. Passionné de rugby et enseignant à l'Université de Valenciennes et à l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, il travaillait comme journaliste pour France Télévisions depuis les années 90. Il a couvert de nombreux conflits comme ceux en Croatie, au Rwanda et en Bosnie. "Il aimait être là où se passent les fracas des guerres mais à sa façon, avec des pas de côté et des colères. Les journaux et surtout les magazines de France Télévision lui doivent beaucoup (...) En particulier pour ce qui est de l’ex-Yougoslavie ou du Rwanda", a expliqué Hervé Brusini, l'un de ses rédacteurs en chef à France 3.

Depuis 2012, Hervé Ghesquière travaillait pour l'émission Envoyé Spécial en tant que journaliste. Il s'était également engagé depuis son retour d'Afghanistan dans la défense des otages français à l'étranger.

Un engagement qui lui vient de ses 547 jours de captivité. En effet, le journaliste et son cameraman Stéphane Taponier ont été détenus en Afghanistan de décembre 2009 à juin 2011 alors qu'ils réalisaient un reportage pour l'émission Pièces à conviction de France 3. Les autorités françaises avaient tenté de nombreuses fois d'obtenir la libération des deux journalistes. La chaîne de télévision publique avait organisé gratuitement un grand concert de soutien au Zénith de Paris le 25 octobre 2010.

Yannick Letranchant, directeur de l'information de France Télévisions, qui a récemment remplacé Michel Field, lui a d'ailleurs rendu hommage via un court message sur Twitter.

Hervé Ghesquieres s en est allé.

ce Grand Reporteur ancien otage s'est battu avec courage force et humour@France2tv France3tv @Francetele — Yannick Letranchant (@LetranchantY) 14 juin 2017

La présidente de France Télévisions a elle aussi rendu hommage à Hervé Ghesquière.