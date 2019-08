Disparition inquiétante: Lorraine Raguin retrouvée saine et sauve

Lorraine Raguin est rentrée chez elle. Cette mère de famille, qui faisait l'objet d'un avis de recherche pour disparition inquiétante depuis 15 jours, a retrouvé les siens lundi 26 août.

La jeune femme de 29 ans avait quitté son domicile de Bron en pleine nuit dans la nuit du 10 au 11 août. C'est son compagnon qui avait prévenu la police et ses beaux-parents.

Elle était partie à bord de sa voiture, une Ford Fiesta rouge immatriculée AC-400-YN, retrouvée au bord d'un chemin menant à un secteur boisé, sur la commune de Beynost (Ain). Son portable était dans le véhicule.

Les forces de l'ordre avaient lancé un appel à témoin et un avis de recherche pour disparition inquiétante après deux jours sans nouvelle.

L'étang à proximité du site où avait été découverte sa voiture avait aussi été sondé.

En l'absence de corps, ses proches -qui ont expliqué qu'elle était fragilisée mentalement la veille de sa disparition- ont toujours gardé espoir de la retrouver en vie et ont demandé l'aide des internautes sur les réseaux sociaux pour diffuser sa photo et la retrouver le plus vite possible.

La mobilisation a fonctionné. Le compagnon de Lorraine a annoncé qu'elle était enfin rentrée chez elle lundi. Sa cousine, Anaïs, qui avait créé une page Facebook, a confié son soulagement sur le réseau social: "Je ne saurais même pas comment tous vous remercier... Cette mobilisation, ce soutien cet amour, des proches, des collègues, anciens collègues, des amis, des copains, amis FB et inconnus de la France entière... nous ont permis de tenir, m’ont permis de tenir et d’y croire... et le miracle s’est produit".

Selon le site Radio Capitale, la jeune femme s'était cachée dans la dépendance d'une maison de Lagnieu (Ain), mais on ne sait pas combien de temps elle est restée là, si elle a pu se nourrir et boire, et si elle a bénéficié d'une aide extérieure.