Disparu à 14 ans en 1999, il est retrouvé vivant... et ne veut plus voir sa famille

C'était l'un des cas de disparition de mineur non résolue les plus anciens de Belgique qui vient de connaître son dénouement. Et une fois n'est pas coutume pour une durée aussi longue, il est heureux. Quasiment 20 ans après sa disparition à l'âge de 14 ans, Simon Lembi a été retrouvé en bonne santé. Il avait tout simplement fugué et n'est jamais revenu chez lui.

Le jeune garçon avait disparu en 1999 à Bruxelles, dans un pays encore sous le choc de l'affaire Dutroux. L'adolescent âgé de 14 ans présentait en outre un profil particulier: il venait tout juste d'arriver dans le royaume avec sa famille, en provenance d'Angola. Il avait demandé à sa mère s'il pouvait aller regarder la télévision dans un centre d'accueil. Il avait quitté son domicile et s'était volatilisé. Des recherches avaient été lancées pour le retrouver mais n'avaient rien donné. Le mystère était donc entier et les perspectives plutôt sombres.

Ce mercredi, le parquet de Bruxelles a finalement annoncé l'incroyable nouvelle: Simon Lembi est vivant. Il avait bel et bien fugué et n'est jamais rentré chez lui. Celui qui est devenu depuis un adulte trentenaire tient d'ailleurs à son anonymat. Tout juste sait-on, de l'aveu des autorités judiciaires belges, qu'il habite aujourd'hui un autre pays que la Belgique sous une autre identité. Il ne souhaite pas reprendre contact avec sa famille.

"Nous pouvons néanmoins vous indiquer qu’il est actuellement en bonne santé et que sa famille en Belgique a été avertie de la résolution positive du dossier" annonce le parquet qui refuse cependant de dévoiler la situation familiale ou la profession de Simon Lembi.

L'adolescent a réussi à s'échapper durablement de sa famille en se rendant dans un autre pays dès le début de sa fugue, et en recourant aux procédures d'accueil pour les mineurs non-accompagnés.

C'est finalement un proche de Simon Lembi qui a contacté en novembre 2018 la cellule des personnes disparues de la police belge ce qui a permis de faire le rapprochement entre l'adulte désigné et le jeune garçon fraîchement arrivé de son pays qui avait disparu dans la capitale belge.