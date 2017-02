Disparus d'Orvault: l'ADN de la fille de la famille, Charlotte, n'a pas été retrouvé sur les lieux du drame

Les quatre membres de la famille Troadec ont disparu mystérieusement à Orvault depuis une dizaine de jours. Les enquêteurs se tournent à présent vers la thèse du drame familial et s'intéressent aux profils psychologiques des membres de la famille, en particulier ceux du père et du fils. Il apparaît cependant que l'ADN de la jeune fille de la famille n'a pas été retrouvé sur les lieux du possible drame.