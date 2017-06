Dole: un père de 42 ans meurt noyé en voulant sauver ses trois enfants

"C'est d'ordinaire une rivière assez calme" mais elle a à nouveau tué samedi 24 après-midi. Un père de famille de 42 ans, habitant à Saint-Etienne, a en effet trouvé la mort samedi après-midi dans la rivière du Doubs, au niveau de Dole dans le Jura, alors qu'il tentait de sauver la vie de ses trois enfants, deux filles de 6 et 11 ans, et un jeune garçon de 12 ans, avec lesquels il était venu passé le week-end.

Epuisé, il n'a pas eu le temps de les atteindre et a sombré sous l'eau. Les sapeurs-pompiers, rapidement alertés, ont découvert son corps plusieurs minutes après, et n'ont pu le réanimer.

Les trois enfants sont eux sains et saufs. Ils ont été ramenés vers la berge par un autre père de famille, âgé de 40 ans, aidé par sa fille, une adolescente de 15 ans. "On est de simples citoyens et on n’a pas réfléchi qu’on pouvait mourir" a raconté cette homme dans le quotidien Le Progrès.

De son côté, un fonctionnaire de police a expliqué sur France Bleu que cette rivière était "d'ordinaire assez calme" mais que "les décrues rapides avec les fortes chaleurs peuvent créer des sortes de siphons", qui impliquent un courant important et créent un grand danger. L'an dernier, un autre père de famille avait perdu la vie dans les mêmes conditions et au même endroit.

Samedi, la canicule avait débarrassé une grande partie du territoire français mais concernait encore une dizaine de départements de l'Est, principalement autour de la vallée du Rhône. Toutefois, les températures restaient encore très élevées dans certaines régions.