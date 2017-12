Dordogne: il plante une tronçonneuse dans la voiture de son rival amoureux (photo)

Un homme s'est attaqué à la tronçonneuse au jardin et à la voiture du nouveau compagnon de son ex-femme, mardi soir en Dordogne. Les gendarmes sont intervenus et ont "calmé" l'individu, qui ne devait pas être particulièrement dangereux étant donné l'humour dont on fait preuve les militaires pour relater ce "massacre à la tronçonneuse".