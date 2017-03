Dordogne: le cadavre d'une femme de 76 ans retrouvé après les aveux d'un suspect

Un an après sa disparition, le corps d'une Hongroise septuagénaire a été retrouvé dans la nuit de jeudi 30 à Mauzac-et-Grand-Castang en Dordogne. Un suspect interpellé a reconnu le meurtre de cette femme âgée de 76 ans, rapporte France Bleu et France bleu Périgord.

Ildiko Peers de Nieuwburgh était une hongroise née en 1939 à Budapest. Elle habitait à Mauzac-et-grand-Castang en Dordogne lorsqu'en février 2016 elle a disparu sans laisser de trace. Grâce aux indications d'un suspect placé en garde à vue, les gendarmes on retrouvé le corps de cette vieille dame vers 3h du matin dans la nuit de jeudi 30 à vendredi 31.

En en février 2016, la femme de ménage de la disparue a été la première à avertir les autorités déclenchant de fait le commencement des recherches. Le domicile de la septuagénaire était fermé à clé et son véhicule garé devant l'habitation. Aidé par le flair d'un chien pisteur de la gendarmerie, les enquêteurs sont allés jusqu'à une rivière située dans les environs du domicile de la personne recherchée, mais la trace de cette dernière n'avait pas été retrouvée.

Un an d'enquête a été nécessaire aux enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux et ceux du Groupement départemental de la Dordogne pour parvenir à récolter et analyser des prélèvements. Une béquille ensanglantée trouvée au domicile de la défunte n'avait pas permis à l'époque de confirmer un acte de violence.

Cependant les éléments rassemblés ont permis aux gendarmes d'interpeller un suspect jeudi 30. Selon l'AFP, ce dernier a avoué avoir tué Ildiko Peers de Nieuwburgh suite à une dispute ayant "dégénéré". Sur les indications de l'interrogé, le corps de la victime a été localisé, placé dans une bâche et enterré. L'ADN est en cours d'analyse pour confirmer l'identité du cadavre.