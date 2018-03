D'où provient ce bouchon rouge? Un avocat fait appel aux internautes sur Twitter

Au point mort dans une affaire judiciaire visiblement importante, un avocat a eu l'idée de faire appel aux internautes via Twitter. Dans un court message posté lundi 5, Me Patrice Reviron leur a demandé de l'aide, leur expliquant qu'il fallait identifier "l'origine" d'un "bouchon" dont l'"usage pourrait sauver un innocent empêtré dans un dossier criminel".

Placé sous scellé, cet objet, dont il a posté quelques clichés sur le réseau social, s'avère être un élément important d'une affaire criminelle datant de 2010.

Rapidement et sans grande surprise, les internautes se sont prêtés au jeu dans l'espoir de le faire avancer dans ses recherches. En seulement une journée, son post a été partagé plus de 2.900 fois et près de 500 personnes ont tenté de lui venir en aide. Certains par exemple y voient un bouchon de réservoir de liquide de refroidissement ou encore de jerrycan tandis que d'autres pensent qu'il appartient à un flacon de prélèvement urinaire.

Il y également ceux qui ont évoqué le problème avec humour en écrivant la première idée qui leur venait en tête: le bouchon d'une brique de crème fraîche liquide, d'une bouteille de ketchup ou encore d'une bouteille d'eau Vittel.

Contacté par France Info, Me Patrice Reviron a confié qu'il s'agissait d'une pièce à conviction déterminante pour l'issue de cette affaire. "Mon client est renvoyé devant les assises et ce bouchon est un élément déterminant. Mais les investigations et les analyses n'ont pas permis d'en déterminer l'origine", a-t-il confié précisant qu'il ne voulait pas en dire plus par crainte d'influencer ou d'orienter les réponses des internautes.

Il est ensuite revenu sur sa démarche laissant entendre qu'il ne voulait pas faire le buzz mais qu'il cherchait simplement "la vérité". "Je ne suis pas dans un cabinet d'avocats américains, qui peuvent se payer des enquêteurs spécialisés. J'utilise les moyens que j'ai et la puissance du réseau social peut m'aider", a-t-il ajouté.