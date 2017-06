Doubs: la douane saisit plus d'un million d'euros en liquide dans une voiture

Ils ont fait une belle prise. Lors d'un banal contrôle routier, des douaniers de Besançon (Doubs) ont mis la main sur plus d'un million d'euros en liquide, une somme importante qui se trouvait à bord d'une voiture puissance. Les faits se sont déroulés le 15 juin dernier. Positionnés à hauteur d'une barrière de péage sur l'autoroute A36, près de Montbéliard, ils ont repéré ce jour-là une voiture de grosse cylindrée, immatriculée en Allemagne, avec deux jeunes hommes à bord.

Lors du contrôle, le conducteur et le passager du véhicule ont seulement indiqué aux policiers qu'ils rentraient chez eux après avoir passé quelques jours de vacances en Espagne. Mais en fouillant la voiture, les policiers ont découvert que le coffre avait été trafiqué. Ils se sont rapidement rendu compte qu'il y avait une cache aménagée dans laquelle se trouvaient des liasses de billets réparties dans des sachets thermosoudés. Mais aussi un sac de sport avec, à l'intérieur, de l'argent également. Au total, plus de 23.000 billets ont été saisis, principalement des coupures de 20 et 50 euros, pour un total de plus d'un million d'euros.

Suite à quoi, le véhicule a été analysé par une brigade cynophile afin de savoir si l'argent pouvait être lié à un trafic de drogue, ce qui semblait ne faire guère de doute. Et les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Selon les douaniers, le chien a marqué un très vif intérêt pour la cache aménagée et le sac de sport, laissant supposer qu'ils abritaient récemment de la drogue. En parallèle, les tests de détection des stupéfiants pratiqués se sont également révélés positifs. L'enquête, confiée au Service national de douane judiciaire et à la section de recherche de gendarmerie de Besançon, devrait permettre de faire toute la lumière sur cette nouvelle affaire.

Agés de 34 et 39 ans, les deux hommes, eux, ont été présentés mardi 20 à la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour "blanchiment de trafic de stupéfiants", "association de malfaiteurs" et "manquement à l’obligation déclarative".