Doubs: une fillette de deux ans morte écrasée et sa grand-mère grièvement blessée par un bus sans conducteur à Orchamps-Vennes

La commune est en deuil. Un terrible accident impliquant une fillette de deux ans et sa grand-mère s'est déroulé mercredi 27 au matin à Orchamps-Vennes, dans le Doubs. Un car a percuté les deux victimes, tuant la fillette et blessant grièvement la femme de 64 ans selon les informations rapportées par France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Le bus était à l'arrêt sans personne à bord lorsque l'accident a eu lieu. Le chauffeur, qui avait terminé sa tournée, effectuait une course à ce même moment. Selon les premiers éléments de l'enquête de la gendarmerie, l'enfant et sa grand-mère passaient à pied derrière le bus lorsque le véhicule a dévalé la rue sur plus d'une centaine de mètres.

La fillette est décédée sur le coup. Sa grand-mère, grièvement blessée, a été héliportée par un Dragon 25 jusqu'au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Besançon. Le bus aurait également percuté deux voitures en stationnement.

L'enquête a pour but de découvrir si le problème vient d'un dysfonctionnement des freins du bus selon l'Est-Républicain. Si cette thèse est avérée, il faudra découvrir si le mauvais fonctionnement du système de freinage est matériel ou non,"c'est au cours de cette enquête, en fonction des éléments techniques mais aussi des témoignages des riverains qui étaient présents", que les autorités pourront répondre à cette question, a déclaré Emmanuel Yborra, directeur du cabinet du préfet du Doubs.

"On est tous navré, la mairie a mis à disposition une salle pour que la famille puisse se recueillir. Des psychologues vont arriver", a déclaré le maire de la ville, Thierry Vernier, avant de se rendre auprès de la famille des victimes.