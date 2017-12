Accident de bus à Millas: émotion très vive sur les réseaux sociaux

Un terrible accident est survenu jeudi à Millas dans les Pyrénées-Orientales. Un bus scolaire transport des enfants a été percuté par un TER sur un passage à niveau, faisant quatre jeunes victimes et des blessés. Une vague d'émotion s'est vite répandue sur les réseaux sociaux, où anonymes et célébrités ont apporté leur soutien aux blessés et aux familles de victimes.