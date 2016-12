Drame familial à Brest: un homme de 27 ans meurt poignardé par son frère aîné

L'auteur du coup mortel serait atteint de troubles psychologiques sévères. Un homme de 27 ans a succombé à un coup de couteau asséné par son frère aîné samedi 24 dans l'après-midi à Brest.

Le tueur présumé, originaire de la région de Troyes et âgé de 36 ans, a été interpellé alors qu'il se trouvait prostré à côté de la victime décédée dans la rue. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect était accueilli chez la victime depuis une quinzaine de jours. Ne suivant plus son lourd traitement médical pour des troubles psychologiques, l'homme serait devenu très difficile à prendre en charge pour son frère. Craignant pour sa femme et son jeune enfant, ce dernier qui habitait Brest depuis quelques mois seulement, avait décidé de le mettre dehors.

S'en est suivi une violente dispute entre les deux hommes. Le suspect se serait alors saisi d'un couteau et aurait porté un coup à la carotide à la victime. Le jeune homme de 27 ans a pris la fuite, avant de s'écrouler dans la rue. "Il y avait beaucoup de sang dehors, mais aussi dans la cage d’escalier. Visiblement, le coup a été porté hors de l’appartement", a expliqué un témoin au journal Le Télégramme.

Rapidement arrivés sur place, les secours ont tout tenté pour le réanimer, en vain. Ils n'ont pu que constater sa mort.

L’auteur du coup de couteau a donc été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue pour être entendu. Toutefois, le suspect a dû être hospitalisé dans un établissement psychiatrique, son état de santé ne permettant plus de poursuivre son audition.