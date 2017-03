Saône: drogué et en pleine crise d'hallucinations, il se poignarde à mort de 50 coups de couteau

Son cadavre avait été retrouvé en plein milieu d'un champ de Saône, à l'est de Besançon dans le Doubs, en septembre dernier, lardé de coups de couteau. Le corps du jeune homme de 22 ans a été autopsié et les autorités ont révélé mardi 21 les conclusions de leur enquête: l'individu est mort après s'être poignardé à 50 reprises. "Il avait consommé de la cocaïne, du cannabis et du Subutex en doses très importantes qui ont provoqué un phénomène hallucinatoire, qui fait qu'il s'est automutilé" a expliqué à la presse Stéphane Clément, substitut du procureur de Besançon.

Le jeune homme se rendait à une rave party avec sa petite amie quand il est entré dans cette crise de démence, selon le témoignage de cette dernière qui avait fui car trop effrayée par le comportement de son compagnon. Ce n'est qu'une fois seul, et après avoir percuté un arbre avec son véhicule, qu'il s'était ensuite poignardé au niveau de la gorge, sectionnant une artère, et de la cage thoracique, perforant le cœur et un poumon, et provoquant une grosse hémorragie.

C'est son propre père qui était parti à sa recherche et était tombé sur son corps dans un champ agricole de Saône. Les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Besançon n'avaient au départ pas écarté l'hypothèse du meurtre mais les résultats de l'autopsie et les analyses toxicologiques ont permis de conclure qu'il s'agissait d'un acte suicidaire sous l'emprise de la drogue.