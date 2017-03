Dubaï: un homme arrêté après la diffusion d'une vidéo montrant le massacre d'un chat dévoré par des chiens

La violence des images est insoutenable. Une vidéo montrant un chat dévorée par deux rottweilers a profondément choqué les Emirats Arabes Unis, qui ont mis en place depuis l'année dernière une loi pour punir les responsables de violences sur les animaux. Deux hommes qui sont soupçonnés d'avoir filmé cette scène atroce, largement publiée sur les réseaux sociaux avant d'être censurée, et d'avoir même ordonné aux chiens de s'en prendre au pauvre chat, qui ne pouvait fuir car prise au piège dans une cage, ont été arrêtés ce mardi 14 selon une information du quotidien local The National.

Sur la vidéo, tournée en arabe, on entend clairement l'homme dire aux deux rottweilers: "Mange le chat, mange-le!"

Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les responsabilités de ces deux individus dans cette sombre affaire. Thani Al Zeyoudi, ministre du changement climatique et de l’environnement des Emirats Arabes Unis, a félicité les services de police pour cette arrestation et a déclaré qu'un "comportement si cruel contredisait les valeurs du pays et (sa) religion. C'est inhumain et ne représente pas l'esprit des citoyens émiratis".

Le général Khalil Al Mansouri a pour sa part assuré que tous les individus confondus pour des violences sur animaux seront dorénavant mis en prison et soumis à de lourdes amendes.

Pour leur défense, les deux hommes arrêtés, qui travaillent dans une ferme, ont expliqué avoir agi de la sorte car le chat massacré aurait mangé leurs poules.