Inde: Roona, petite fille hydrocéphale, est morte à l'âge de 6 ans

L'histoire de la petite Roona Begum avait ému l'Inde et même le monde entier en 2013. Ses parents, Abdul Rahman et Fatima, avaient rendu son cas public dans le but de trouver un moyen de la soigner. La fillette souffrait d'une maladie neurologique extrêmement rare, qui faisait grossir sa tête jusqu'à deux fois le volume normal. Sa famille a annoncé au journal Times of India qu'elle avait succombé à cette hydrocéphalie dimanche 18, à l'âge de six ans.

En 2013, Roona avait fait le tour des médias internationaux et face à l'élan de sympathie qu'elle avait provoqué, une équipe médicale de l'hôpital de New Delhi avait accepté de s'occuper d'elle gratuitement. Plusieurs opérations avaient ainsi été programmées pour tenter de freiner l'avancée de cette maladie, qui se traduisait par l'augmentation du volume des espaces contenant du liquide céphalorachidien. Les différentes chirurgies avaient permis de réduire la circonférence de sa tête d'une quarantaine de centimètres. Au plus fort de sa maladie, la petite fille avait eu un tour de tête de 94 centimètres, soit deux fois la taille normale pour un enfant de trois ans.

Après ces opérations, qui avaient permis de libérer un peu la pression sur son cerveau, Roona n'a jamais cessé de vivre sous assistance médicale. Ses parents avaient eu un regain d'espoir quand elle avait souri pour la première fois en salle de réveil.

Mais dimanche, tout s'est écroulé. Son état de santé s'est détérioré, elle a commencé à avoir des problèmes pour respirer, et ses parents n'ont pas eu le temps de l'emmener à l'hôpital de Gurgaon, dans l'Etat d'Haryanan, au sud ouest de New Delhi. Elle devait subir une nouvelle opération dans quelques jours.