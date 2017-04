Longvilliers: une jeune femme poignardée mortellement, son petit ami a tenté de se suicider

Une jeune femme de 18 ans (19 ans selon certaines sources) a été retrouvée morte lundi 3 vers midi dans un centre équestre spécialisé dans le polo et situé à Longvilliers, dans les Yvelines, selon une information de M6. Elle aurait été poignardée par son compagnon, lui âgé de 38 ans, qui gisait blessé et inconscient non loin d'elle après avoir semble-t-il fait une tentative de suicide, selon les premières constations de la police scientifique. Cet homme a pu être secouru par les pompiers à leur arrivée et ses jours ne seraient plus en danger.

Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Rambouillet et la section de recherches de Versailles. Les enquêteurs, qui n'écartent à ce stade aucune piste, privilégient tout même la thèse du crime passionnel. L'homme de 38 ans, toujours hospitalisé ce mardi 4 au matin, n'a pas encore pu être entendu par la police.

La victime et son petit ami étaient tous les deux des employés de ce centre équestre. La jeune femme était originaire de La Forêt-Fouesnant mais vivait sur place par rapport à son travail.

Ce fait divers en rappelle un autre de la semaine dernière, qui a également eu lieu dans un centre équestre, mais dans l'Aveyron. Thomas Latorre, 73 ans, président d'une association équestre spécialisée dans les calèches, a été assassiné lundi 27 par un retraité de 64 ans, membre de l'association. Le meurtrier avait défoncé la tête de sa victime à coups de barre de fer; avant d'avouer le crime quelques heures plus tard et d'être placé en garde à vue.