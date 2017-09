Mexique: le séisme a fait au moins 248 morts selon un dernier bilan [MAJ]

Le Mexique plongé dans l'horreur. Un puissant séisme de magnitude 7,1 a secoué mardi 19 le centre du pays et fait de nombreuses victimes, dont plus d'une vingtaine d'enfants qui ont péri dans l'effondrement de leur école.

[Mise à jour à 8h44] Le bilan est de nouveau revu à la hausse. Ce sont désormais 248 morts qui sont décomptés par la protection civile mexicaine, qui recherche toujours de nombreux disparus et fouilles les décombres. Ce chiffre tragique n'est ainsi, ce merecredi en début de matinée, encore que provisoire.

Auparavant, c'était 90 puis 150 et enfin 224 victimes qui étaient annoncées par les autorités. "Environ 117 personnes ont perdu la vie dans la ville de Mexico, 39 à Puebla, 55 à Morelos, 12 dans l'Etat de Mexico et une à Guerrero", a expliqué Miguel Angel Osorio, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à la chaîne Televisa.

Les morts sont répartis dans plusieurs localités voisines de Mexico, et entre la frontière de l'Etat de Puebla et Morelos, où se situait l'épicentre vers 13h (heures locales).

Le nombre de victimes reste encore très provisoire selon les autorités qui s'attendent à trouver encore de nombreux morts sous les décombres des bâtiments qui se sont effondrés.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux témoignaient de la violence des secousses. Des images saisissantes publiées par des touristes naviguant à Xochimilco, zone lacustre du sud de Mexico, montraient de fortes vagues se former et secouer les embarcations sur ces canaux d'ordinaire calmes.

Des odeurs de gaz à cause de nombreuses fuites se sont rapidement propagées dans les différents immeubles et même dans les rues. A tel point que les autorités interdisaient aux gens de fumer, sous peine de provoquer des explosions.

Ce nouveau tremblement de terre n'intervient que quelques jours après un autre de 8,2 dans le sud du pays qui avait fait plus de 90 morts. Et 32 ans jour pour jour après celui de 1985 qui avait fait plus de 10.000 morts et des dizaines de milliers de blessés à Mexico. En ce jour anniversaire, les autorités avaient même organisé un exercice de simulation destiné à la population.

Le président mexicain Enrique Peña Nieto a écourté un déplacement en province pour rentrer à Mexico en avion.