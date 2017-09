Gondrexange: les corps de deux pêcheurs allemands retrouvés, ils étaient portés disparus depuis plusieurs jours

Deux corps de deux pêcheurs allemands âgés respectivement de 32 et 27 ans ont été retrouvés lundi 18 dans un étang de près de 700 hectares à l'ouest de Sarrebourg, dans le département de Moselle, selon une information du journal Le Parisien.

Ils n'avaient plus donné de nouvelles à leur famille depuis jeudi 14 et, une fois l'alerte donnée samedi 16, l'inquiétude grandissait à mesure que les recherches avancées et qu'ils n'étaient pas retrouvés vivants.

C'est à l'étang de Gondrexange que les deux amis étaient partis camper et pêcher la carpe, selon leurs proches cités par l'Est Républicain. Mais une forte tempête avec des vents violents s'est abattue dans la zone de Sarrebourg, à quelques kilomètres de là, conduisant au drame.

Samedi, un hélicoptère a survolé la zone et les gendarmes ont pu retrouver le campement des deux hommes, où leur chien se trouvait toujours, vivant, apeuré et visiblement affamé. Mais aucun signe de vie humaine. Les canots des carpistes étaient toujours là. Un près du campement, l'autre retourné dans les roseaux.

Une équipe de plongeurs, en provenance de Strasbourg, est venue prêter main forte aux gendarmes lundi afin de sonder les eaux sur un plus large périmètre. Un appel à témoin avait également été lancé.

Et c'est grâce à ce dispositif de recherches élargi que les corps des deux Allemands ont été retrouvés. L'un d'eux avait échoué sur une berge. Ils étaient originaires du centre du Bade-Wurtemberg, land du sud de l'Allemagne où se situe notamment Stuttgart.