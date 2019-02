Drancy: une collégienne enflamme les cheveux d'une assistante d'éducation

Trop, c'est trop. Les professeurs du collège Jorissen de Drancy en Seine-Saint-Denis sont en grève depuis lundi après un énième incident entre le corps enseignant et des élèves. Vendredi 1er, une adolescente scolarisée en 4e a mis le feu aux cheveux d'une assistante d'éducation qui n'a heureusement pas été blessée.

"Quand elle a vu que les flammes commençaient à prendre et que cela sentait le brûlé, elle a stoppé le feu avec ses mains", a témoigne une enseignante auprès de L'Est républicain. Et d'ajouter: "Elle ne fait pas partie des plus sages, mais ce n’est pas une élève qui pose problème". La victime n'a pas déposée plainte mais l'élève responsable a été suspendue avant de passée devant un conseil de discipline.

"Début décembre, le collège Jorissen à Drancy, classé en réseaux d’éducation prioritaire (REP) avait été la cible de plusieurs départs de feux volontaires d’élèves. Des incendies prémédités, des appels à acheter de l’alcool à brûler ayant circulé sur le réseau social Snapchat, dans un groupe comprenant une grosse trentaine d’élèves", a fait savoir le quotidien. Un responsable syndical a expliqué que depuis le début de l'année 25 élèves avaient été présenté devant un conseil de disciple et que plus de la moitié d'entre eux avaient été exclu définitivement de l'établissement.

"Nous demandons des moyens supplémentaires depuis longtemps et nous ne sommes pas du tout entendus", a souligné un professeur d'histoire-géographie.

Les enseignants doivent être reçus par la direction académique de Seine-Saint-Denis mercredi 6.