"Dropped": deux ans après le drame, de nouvelles révélations accablent la production

Le 9 mars 2015, un terrible accident d'hélicoptères a coûté la vie à dix personnes, dont les sportifs Alexis Vastine, Camille Muffat et Florence Arthaud, lors du tournage de l'émission Dropped en Argentine. Emission d'aventure de TF1 qui n'a du coup jamais vu le jour.

Une erreur de pilotage avait conduit à la collision des deux hélicoptères qui transportaient les candidats, mais deux ans après, de nouvelles révélations sont venues noircir encore plus le tableau. Ces nouveaux éléments, révélés vendredi 3 dans le quotidien sportif L'Equipe, accablent la production de l'émission.

L'erreur de pilotage aurait en effet été commise à cause de la précipitation des pilotes, qui auraient été poussés par la production à aller plus vite, suite à un retard de tournage de près de deux heures. Autre fait marquant, et qui a sans doute aggravé la situation, malgré les doubles commandes dont disposaient les deux appareils, il n'y avait pas de copilote, sur aucun des deux hélicoptères.

Un caméraman aurait également pu gêner la manœuvre, qui comporte déjà des risques à la base, en filmant le décollage la porte ouverte.

Ces nouveaux éléments interviennent quelques jours après que les proches des victimes se soient plaints que l'enquête n'avançait pas et qu'ils étaient toujours sans réponse. Alain Vastine, le père du boxeur Alexis Vastine, avait d'ailleurs poussé un coup de gueule dans L'Equipe: "On est de la merde. Rien n'avance, on ne nous tient au courant de rien, on nous parle de rien. On nous avait dit: +On ne vous oubliera pas+. Ce ne sont que des menteurs… Ils ne savent pas ce qu'on souffre ces gens-là. On veut savoir".