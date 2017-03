Dunkerque: déguisés en "gendarmes de Saint-Tropez", deux hommes tentent un braquage en marge du carnaval

L'histoire n'est pas banale. Un couple de Grande-Synthe, près de Dunkerque, dans le Nord, avait été victime d’un drôle de cambriolage, il y a tout juste deux ans, raconte La Voix du Nord. Les époux s’étaient réveillés en sursaut pour découvrir, dans leur chambre, deux individus déguisés en "gendarmes de Saint-Tropez" et passablement éméchés, en marge du carnaval de Dunkerque.

Vendredi 27, l'un des cambrioleurs était présenté devant la justice. Il a écopé de 210 heures de travaux d'intérêts généraux. Les faits se sont déroulés le 1er mars 2015 aux alentours de 2h du matin. Le couple de Grands-Synthois, est réveillé par un bruit: il découvre chez lui deux hommes déguisés en "gendarmes de Saint-Tropez" en train de les cambrioler.

Après une courte bagarre avec le mari, qui a tout de même été molesté et menacé de mort au passage, les deux "gendarmes" étaient parvenus à s’enfuir. Or, un des auteurs de ce cambriolage raté avait fini par être identifié grâce aux traces d’ADN laissées notamment sur une bouteille de vodka et une chaussure abandonnée sur place.

Le suspect - dont l'acolyte n'a jamais été identifié - a juré devant le tribunal ne plus se souvenir de la soirée du 1er mars 2015: "Je ne comprends pas ce que je faisais chez monsieur, c’est impardonnable!", a-t-il déclaré lors du procès, avant d'être condamné. Il s'est défendu en expliquant "avoir été pris dans un engrenage stupide à la sortie d’un bal de carnaval".